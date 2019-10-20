2019-10-20T16:36:31+03:00
Общество

В Донецке провели кулинарный мастер-класс для детей военных

20 детей научились готовить несложный яблочный штрудель
Екатерина Сорока
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Такие события заряжают позитивом, дают огромную мотивацию к действиям и дарят хорошее настроение. Фото: oddr.infoТакие события заряжают позитивом, дают огромную мотивацию к действиям и дарят хорошее настроение. Фото: oddr.info
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19 октября в семейном ресторане Донецка «Шато» прошел мастер класс для детей из семей военных. Об этом рассказали в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика»

— 20 ребят смогли насладиться атмосферой праздника, поучаствовать в увлекательном кулинарном мастер-классе, а также получить сладкие подарки от общественного движения, — говорится в сообщении.

Все время кулинарного мастер-класса дети провели не сами. Им активно помогали родители. Взрослые давали детям полезные советы и также были вовлечены в кулинарный процесс. В конце родитель и его ребенок вместе готовили свой первый совместный яблочный штрудель.

— Мне очень понравилось, что на таком мероприятии мама находилась рядом со мной, и мы могли вместе готовить, получать новые знания и просто хорошо проводить время вместе, — рассказала юная участница мастер-класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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