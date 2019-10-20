Общению с животным не обучен: в Донбассе лось погнался за полицейским, который бросил в него камень
Житель Рубежного Денис Ведерников заснял забавное видео, как по их городу разгуливал молодой лось. И как стражи порядка пытались вернуть животное обратно в хвойный лес.
- Такого у нас еще не было, - прокомментировал Денис появление лося.
Местные жители совместно с сотрудниками полиции провели целую операцию, чтобы «выдавить» из города непрошенного гостя. Впрочем, судя по кадрам видео, никто толком и не знал, как правильно обращаться с животным. Один из патрульных не придумал ничего лучшего, как бросить в лося камень. Животное погналось за полицейским. Но молодой патрульный бежал быстрее лося – физподготовка у стража порядка, видимо, на высоком уровне.
Лось спокойно разгуливал по улицам города. Фото: youtube.com/DenisVedernikov
После сорока минут мытарств животное все-таки выбралось в лес. Как говорится в таких случаях, никто не пострадал. И если кто-то вначале пережил легкий испуг, то потом посчитал это забавным приключением.
По улицам города Рубежное в Луганской области разгуливал лось.
ИСТОЧНИК KP.RU