Общению с животным не обучен: в Донбассе лось погнался за полицейским, который бросил в него камень

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-20T14:33:32+03:00

Патрульный не придумал ничего лучшего, как бросить в лося камень. Фото: youtube.com/DenisVedernikov

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Житель Рубежного Денис Ведерников заснял забавное видео, как по их городу разгуливал молодой лось. И как стражи порядка пытались вернуть животное обратно в хвойный лес.

- Такого у нас еще не было, - прокомментировал Денис появление лося.

Местные жители совместно с сотрудниками полиции провели целую операцию, чтобы «выдавить» из города непрошенного гостя. Впрочем, судя по кадрам видео, никто толком и не знал, как правильно обращаться с животным. Один из патрульных не придумал ничего лучшего, как бросить в лося камень. Животное погналось за полицейским. Но молодой патрульный бежал быстрее лося – физподготовка у стража порядка, видимо, на высоком уровне.

Лось спокойно разгуливал по улицам города. Фото: youtube.com/DenisVedernikov

После сорока минут мытарств животное все-таки выбралось в лес. Как говорится в таких случаях, никто не пострадал. И если кто-то вначале пережил легкий испуг, то потом посчитал это забавным приключением.

По улицам города Рубежное в Луганской области разгуливал лось.

ИСТОЧНИК KP.RU