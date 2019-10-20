2019-10-20T13:23:24+03:00
Политика

При помощи штурмовой лестницы и веревки: в Донбассе спасатели вытащили ребенка из шестиметрового колодца

Происшествие случилось в Ждановке на территории ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Игры детей возле открытых люков колодцев нередко заканчиваются травмами. Фото: novosti33.ruИгры детей возле открытых люков колодцев нередко заканчиваются травмами. Фото: novosti33.ru
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- 19 октября в квартале Северный Ждановки прибывшие из Енакиево спасатели при помощи штурмовой лестницы и спасательной веревки извлекли мальчика 2010 года рождения из технологического колодца глубиной шесть метров, - сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР. – Ребенка передали работникам скорой медицинской помощи и родителям. К счастью, мальчик в медицинской помощи не нуждался.

В этот же день в в микрорайоне Зеленый в Макеевке спасатели пришли на помощь женщине преклонного возраста, которая нуждалась в госпитализации. На пятом этаже 9-этажки сотрудники МЧС при помощи шанцевого инструмента открыли входные двери квартиры и обеспечили доступ работникам скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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