Украинские военные сожгли жилой дом в Коминтерново на юге ДНР

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-20T12:31:07+03:00

Изменить размер текста: A A

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 15 раз,– Общее количество примененных боеприпасов – 169 единиц, - сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем оказались поселки Спартак, Александровка, шахты Трудовская на окраинах Донецка, а также Доломитное, Минеральное, Васильевка, Ленинское, Коминтерново и Саханка.

Больше всего досталось селам на юге ДНР. Так, по Саханке украинские силовики стреляли из танка, выпустив 6 снарядов. А в Коминтерново от попадания мины полностью сгорел жилой дом. Также ВФУ применяли минометы калибром 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и БТР гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Жертв среди мирных граждан и разрушений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 522 единицы. Таким образом, интенсивность обстрелов в субботу была значительно меньше, чем в пятницу. Но происходящее на линии соприкосновения никак нельзя назвать перемирием.

ИСТОЧНИК KP.RU