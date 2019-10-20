2019-10-20T11:27:28+03:00
Общество

«Выжил назло другим»: Донецкий приют пытается спасти пса от нерадивых хозяев, которые кормили его иголками

Долгое время хозяева хотели избавиться от животного самыми ужасными способами, но когда приехали сотрудники приюта, они называли его «членом семьи»
Екатерина Сорока
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Для Босса даже нашли временный дом, его согласились взять на передержку добрые люди. Фото: instagram / pif_dnДля Босса даже нашли временный дом, его согласились взять на передержку добрые люди. Фото: instagram / pif_dn
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Приют «ПИФ» пытается спасти собаку не от тяжелой травмы или болезни, а от людей. Пес по кличке Босс живет в Тепличном. Свое детство он провел на рынке, пока его не забрала семья. И вроде бы его жизнь должна была наладиться, но это не так. Нормальная еда и теплый ночлег Боссу могли только сниться.

— Хозяева увлечены алкоголем, постоянные запои. В жизни собака никогда не ела нормальную еду, приучена к сухарям и прокисшим объедкам, — рассказала сотрудница приюта Юлия, — Прошлой зимой хозяева беспробудно пили, от голода Босс выл, что не нравилось соседям. Его накормили ядом, он выжил, насыпали иголок в еду, он выжил. Его хотели усыпить «чтоб не мучался», но слишком дорого.

Несмотря на то, что приют и так переполнен собаками, сотрудники ПИФа не могли оставить Босса. Они отправились в Тепличный, чтобы забрать пса к себе. Но там столкнулись с неожиданной реакцией хозяев.

— Женщина вцепилась в собаку с воплем: «Это мой член семьи». Ни бутылка, ни деньги забрать пса не помогли. Теперь ждем того веселого момента (очередного запоя хозяев собаки), чтобы забрать собаку, — отметила Юлия.

Но все же у Босса есть один верный друг кошка-подружка, которая еще совсем котенок. Ей повезло больше. Хоть ее состояние и оставляет желать лучшего: с кучей глистов и блох. Но котенка все же получилось отобрать у нерадивых хозяев. Теперь он живет в приюте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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