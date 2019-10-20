Погода на день в Донецке: 20 октября будет солнечно и тепло - до +20 градусов

СЕГОДНЯ 07:20 2019-10-20T07:20:58+03:00

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть слабый восточный ветер – до 3 метров в секунду

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В воскресенье, 20 октября, утро в Донецке и Донецкой Народной Республике будет безоблачным, местами туман. До конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.

Утром температура воздуха составит от +6 до +10. Днем ожидается 17 — 20 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +14... +12.

В течение суток ветер будет дуть преимущественно в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 2 до 3 м/с.

Также синоптики предупреждают об очень высоком уровне пожарной опасности.

Народный прогноз погоды: 20 октября отмечается день памяти святого Сергия. В народе этот день называли Сергий Зимний или Зазимки, и говорили: «Сергий зиму начинает». Если снег выпадет, когда деревья еще не сбросили листву, то он скоро растает. Если земля в этот день снегом покроется, то к Матрене (22 ноября) зима «встанет на ноги».

ИСТОЧНИК KP.RU