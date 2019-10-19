2019-10-19T16:22:33+03:00
Политика

Установка мин под Донецком: один украинский военный погиб, еще один ранен

Об этом сообщили в НМ ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Под Донецком один украинский военный погиб, еще один раненПод Донецком один украинский военный погиб, еще один раненФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские силовики минировали предместье подконтрольной Киеву Марьинки (через реку Осиновую находятся Трудовские) и по неосторожности подорвались: один военный погиб, еще один ранен. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

- В районе Марьинки во время проведения инженерных работ по установке минно-взрывных заграждений в результате нарушений требований безопасности произошел взрыв мины, в результате чего погиб военнослужащий 3-го батальона 28-й бригады, - говорится в сообщении.

Первую помощь военному пытался оказать его раненый сослуживец. Пострадавшего доставили в больницу Красногоровки в тяжелом состоянии.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал, что почти 50 военнослужащих ВФУ с начала этого года подорвались на украинских минах в зоне проведения «ООС». Больше одной тысячи украинских боевиков подорвались на своих же минах с начала «АТО».

ИСТОЧНИК KP.RU

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