Омбудсмен ДНР сделала заявление по принятому в Украине закону об амнистии

СЕГОДНЯ 21:57 2019-10-18T21:57:24+03:00

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Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова заявила, что принятый в Украине закон об «амнистии» не имеет юридической силы.

- Заявления официальных лиц МИД Украины противоречат Комплексу мер и идут вразрез с достигнутыми ранее договоренностями. Кроме того, принятие законодательных актов, связанных с конфликтом, должно согласовываться с представителями республик, однако внесенный в 2014 году закон, запрещающий преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте в Донецкой и Луганской областях, не согласовывался с нами. Данный закон не имеет юридической силы, что еще раз указывает на голословные заявления украинской власти, - заявила Дарья Васильевна.

Омбудсмен добавила, что власти Украины приняли закон, который освободил от ответственности участников «евромайдана», приведшего к госперевороту в 2014 году, ряд из них совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.

- Это в который раз доказывает предвзятое отношение к нашим жителям, которые пять лет отстаивают свою землю и свои законные права, а также все дальше и дальше отделяет Донбасс от оставшейся части Украины, - отметила Морозова.

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ИСТОЧНИК KP.RU