ВСУ ведут интенсивный огонь по югу ДНР - повреждены пять домов

СЕГОДНЯ 21:09 2019-10-18T21:09:52+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Сегодня, в начале шестого вечера, вооруженные формирования Украины открыли огонь по югу Донецкой Народной Республики. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, киевские силовики за час выпустили больше 60 мин и снарядов различного калибра.

- Сегодня с 17:40 до 18:35 вооруженные формирования Украины вели обстрелы районов населенных пунктов Саханка, Коминтерново и Ленинское на юге республики, - говорится в сообщении СЦКК. - Всего за указанный период было выпущено 66 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и один танковый снаряд. Кроме того, огонь велся из вооружения БМП.

В ведомстве отметили, что в результате обстрела - повреждены пять домов в Докучаевске и селе Ленинское Новоазовского района.

- В результате данного обстрела зафиксированы прямые попадания в Ленинском по улице Ахматовой, 15 и 18, - говорят в СЦКК. – В Докучаевске повреждены три дома по улице Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU