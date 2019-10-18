2019-10-18T21:09:52+03:00
Политика

ВСУ ведут интенсивный огонь по югу ДНР - повреждены пять домов

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
Изменить размер текста:

Сегодня, в начале шестого вечера, вооруженные формирования Украины открыли огонь по югу Донецкой Народной Республики. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, киевские силовики за час выпустили больше 60 мин и снарядов различного калибра.

- Сегодня с 17:40 до 18:35 вооруженные формирования Украины вели обстрелы районов населенных пунктов Саханка, Коминтерново и Ленинское на юге республики, - говорится в сообщении СЦКК. - Всего за указанный период было выпущено 66 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и один танковый снаряд. Кроме того, огонь велся из вооружения БМП.

В ведомстве отметили, что в результате обстрела - повреждены пять домов в Докучаевске и селе Ленинское Новоазовского района.

- В результате данного обстрела зафиксированы прямые попадания в Ленинском по улице Ахматовой, 15 и 18, - говорят в СЦКК. – В Докучаевске повреждены три дома по улице Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мы хотим в Россию»: В Луганске провели самый масштабный в Республике флешмоб
В ДНР пройдет масштабный забег по маршруту Донецк – Макеевка – Харцызск
Омбудсмен ДНР сделала заявление по принятому в Украине закону об амнистии
«Люди уходят, а память о них живет!» Соцсети впечатлил рисунок с Героями ДНР на машине жительницы Новоазовска
«Хочется, чтобы каждое животное, находящееся здесь, обрело свой дом и любящих хозяев»: Мэр Донецка посетил приют для животных
В Луганске в 17-й раз пройдет фестиваль «Цирковое будущее»
«Он был человек-космос»: В драмтеатре Донецка открылась выставка, посвященная артисту Геннадию Горшкову
«Похитили человека, держали в подвале, а потом убили»: В Докучаевске задержали преступников
«Она погибла, спасая жизнь других бойцов»: В Кировском на фасаде дома установили «Звезду героя» Лилии Эгамбердиевой
Житель Дебальцево звонил в спецслужбы ДНР и сообщал ложные данные
В ЛНР до конца года планируют отремонтировать девять участков дорог
«Вместе мы сделаем мир добрее!»: Жители Донецка организовали сбор вещей для детей-сирот из дома малютки
В ЛНР прошли военные учения
ВСУ обстреляли из зенитки беспилотник ОБСЕ
Пользователи соцсетей ополчились против звезд ТНТ за шутки про Героя ДНР Моторолу
Министр обороны Украины заявил, что после разведения войск - ВСУ вернутся на свои позиции
Киев амнистирует жителей Донбасса на украинских условиях
Украинская армия обстреляла Калиново и Нижнее Лозовое в ЛНР
ВСУ обстреляли все направления ДНР