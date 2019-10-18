В ДНР пройдет масштабный забег по маршруту Донецк – Макеевка – Харцызск
27 октября в Республике пройдет масштабный легкоатлетический забег на дистанцию 10 и 30 километров. Маршрут проложен через три города: Донецк – Макеевка – Харцызск. Об этом рассказали в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.
— Регистрация участников начнется с 9.30 на площади имени Ленина города Донецка (в районе Драмтеатра). Старт в беге на 30 километров начнется в 11.00 на площади Ленина от «ДонМака». Старт на 10 километров состоится в 11.30 в Макеевке: поселок «Красная звезда», улица Городецкая 68А, магазин «Макеевчанка», — говорится в сообщении, — При регистрации наличие паспорта и допуска врача – обязательно!
Добавим, что этот забег проводится ежегодно с 1976 года. Пасмурным осенним днем 43 года назад группа спортсменов из Харцызска совершила первый забег из Донецка в Харцызск. Тогда это событие они приурочили к годовщине Октябрьской революции.
На карте показан полный маршрут забега. Фото: izvestiaur.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
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