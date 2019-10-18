2019-10-18T08:42:23+03:00
Общество

«На поляне расцвели больше 500 сортов хризантем» Донецкий ботанический сад продолжает удивлять своих посетителей

Осенние цветы расцвели в открытом грунте – ими можно полюбоваться последние погожие деньки
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Донецкий ботанический сад продолжает удивлять своих посетителей. Фото: ВКонтактеДонецкий ботанический сад продолжает удивлять своих посетителей. Фото: ВКонтакте
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В октябре в Донецком ботаническом саду зацвела огромная поляна хризантем, которая насчитывает больше 500 сортов.

- Многие сорта выведены нашими учеными-селекционерами, - говорит заведующая лабораторией цветоводства Донецкого ботанического сада Инна Макогон. - Ими получены авторские свидетельства на 20 сортов хризантем, которые получили широкое распространение в декоративном садоводстве.

Селекционный процесс очень трудоемкий. На выведение одного сорта уходит как минимум 5 лет.

- Селекционная работа в ботсаду, в частности с хризантемой, направлена не только на формирование сортового разнообразия и на повышение декоративных качеств, а и на формирование сортов, устойчивых в наших природно-климатических условиях степной зоны, - отмечает Инна Макогон.

Селекционная работа проводится с использованием различных методов, таких как гибридизация, использование химических мутогенов. Около десяти сортов уже внесены в коллекционный фонд и проходят последние этапы изучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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