«На поляне расцвели больше 500 сортов хризантем» Донецкий ботанический сад продолжает удивлять своих посетителей
В октябре в Донецком ботаническом саду зацвела огромная поляна хризантем, которая насчитывает больше 500 сортов.
- Многие сорта выведены нашими учеными-селекционерами, - говорит заведующая лабораторией цветоводства Донецкого ботанического сада Инна Макогон. - Ими получены авторские свидетельства на 20 сортов хризантем, которые получили широкое распространение в декоративном садоводстве.
Селекционный процесс очень трудоемкий. На выведение одного сорта уходит как минимум 5 лет.
- Селекционная работа в ботсаду, в частности с хризантемой, направлена не только на формирование сортового разнообразия и на повышение декоративных качеств, а и на формирование сортов, устойчивых в наших природно-климатических условиях степной зоны, - отмечает Инна Макогон.
Селекционная работа проводится с использованием различных методов, таких как гибридизация, использование химических мутогенов. Около десяти сортов уже внесены в коллекционный фонд и проходят последние этапы изучения.
ИСТОЧНИК KP.RU