Пенсионеров-переселенцев из Донбасса не будут проверять по месту жительства

СЕГОДНЯ 21:19 2019-10-14T21:19:55+03:00

Чтобы не лишиться пенсий пожилые люди из ДНР и ЛНР раз в два месяца обязаны ездить на украинскую сторону. Фото: Фейсбук/Евгений Каплин

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Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок назначения, восстановления и проведения пенсионных выплат переселенцам. Согласно постановлению № 788 от 21 августа 2019 года инспекторы из управлений соцзащиты не будут контролировать место жительства пенсионеров-переселенцев. Информация о них будет поступать соцработникам в специальную базу от пограничников и других госучреждений.

- Если переселенец получает только пенсию, то по адресу пребывания проверки не будут осуществляться, – сообщила замначальника Покровского горуправления труда и соцзащиты населения Валентина Шаповалова. Теперь управления Пенсионного фонда сверяют данные и идентифицируют личность по единой информационной базе внутренне перемещенных лиц. А это и данные контроля за пересечением линии соприкосновения в Донбассе. Ограничение на пребывание больше 60 дней на территории ДНР и ЛНР никто не отменял. Не уложился в срок – лишился выплат. Для их возобновления следует с документами обратиться в Пенсионный фонд. Понадобятся копии следующих документов: паспорта, идентификационного кода и справки ВПЛ, а также заявление с Ощадбанка с реквизитами. А вот о погашении пенсионных долгов в постановлении ничего не говорится.

Тем временем, в комитете Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предлагают выплачивать пенсии жителям республик Донбасса независимо от наличия статуса внутренне перемещенного лица. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Также рассматривается вопрос об отмене нормы о прекращении пенсионных выплат в случае отсутствия переселенца более 60 дней по месту жительства. Впрочем, депутатами Верховной рады прошлого созыва было подготовлено немало законопроектов, упрощающих получение выплат пенсионерами из ДНР и ЛНР. Только ни один не был принят. Посмотрим, что получится у новых «слуг народа».

ИСТОЧНИК KP.RU