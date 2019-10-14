Два дня плакал и скулил: как спасли щенка, сброшенного в вентиляцию девятиэтажки

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-14T13:51:00+03:00

Волонтеры надеются, что щенок найдет семью, где за ним будут ухаживать. Фото: БФ «Друг»

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К волонтерам краматорского благотворительного фонда защиты животных «Друг» обратилась за помощью девушка. Оказалось, что в 9-этажном доме № 13 по улице Румянцева живодеры сбросили с крыши в вентиляционную шахту щенка. Бедное животное плачет и скулит, но голосок уже слабенький.

Вооружившись веревкой и фонариком, волонтеры приехали по указанному адресу. Но как извлечь щенка, ведь вентиляционный канал совсем узкий? В это время из двери квартиры на 7-м этаже вышел молодой мужчина с собачкой, которую он достал из западни.

- Щенок там сидел пару дней, - рассказывает Роман (так зовут спасителя). - Я сначала не мог понять, откуда лай, визги. Подумал, что это у соседей, но потом сообразил, что слишком уж громкие звуки. Да и за стеной вентиляционный канал. А когда приехали волонтеры, решил сам действовать. Выломал вентиляционную решетку в стене, смотрю - а там, и вправду, пес сидит.

Первым делом щенок бросился к воде - видать, настрадался. Сейчас животное у волонтеров. Они надеются, что щенок найдет семью, где за ним будут ухаживать.

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ИСТОЧНИК KP.RU