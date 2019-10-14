2019-10-14T11:00:48+03:00
Политика

Села на юге ДНР украинская армия «кошмарила» из 120-миллиметровых минометов

Лишь по счастливой случайности никто не пострадал
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По селам Коминтерново, Ленинское, Саханка украинские военные 10 раз открывали огонь из 120 мм минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо селам Коминтерново, Ленинское, Саханка украинские военные 10 раз открывали огонь из 120 мм минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 26 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 204 единицы, – сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

Под обстрелами оказались донецкий аэропорт, поселки шахты «Трудовская», Спартак, Александровка на окраинах Донецка, горловский поселок шахты имени Гагарина, Ясиноватая, Докучаевск.

Наиболее мощным обстрелам подверглись села на юге Республики – Коминтерново, Ленинское, Саханка. По ним украинские военные 10 раз открывали огонь из 120 мм минометов, выпустили 44 мины.

Всего же ВФУ при обстрелах применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, зенитные установки, крупнокалиберное стрелковое оружие.

Жертв среди мирных граждан и разрушений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

Напомним, что за предыдущие сутки ВФУ 28 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 360 боеприпасов. Интенсивность обстрелов уменьшилась, но это совсем не «мирная обстановка» на передовой, когда лишь изредка постреливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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