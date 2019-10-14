Погода на день в Донецке: 14 октября будет переменная облачность, тепло до +21 градуса

СЕГОДНЯ 07:11 2019-10-14T07:11:54+03:00

В Донецке будет не по осеннему теплая погода Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть слабый юго-западный ветер – до 3 метров в секунду

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В понедельник, 14 октября, в Донецке и Донецкой Народной Республике будет переменная облачность. Без осадков.

Утром температура воздуха составит от +8 до +13 градусов. Днем ожидается 19 — 21 градус выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +17... +12.

В течение суток ветер будет дуть в западном и юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 2 до 3 м/с.

Также синоптики предупреждают об очень высоком уровне пожарной опасности.

Народный прогноз погоды: 14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. У наших предков была первая встреча зимы. На Покров особое внимание уделяли ветру: если в этот день ветер с востока или севера — зима будет холодной; с юга — будет теплой; с запада — к снежной зиме; а если ветер переменчивый, то и зима будет непостоянной.

ИСТОЧНИК KP.RU