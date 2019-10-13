У Киева нет денег на восстановление Донбасса

СЕГОДНЯ 22:39 2019-10-13T22:39:42+03:00

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Руководитель парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сейчас у властей нет денег на восстановление Донбасса.

- Если и произойдет Нормандия, то нам за один день не скажут, чтобы мы забирали Донбасс. Этот переговорный процесс обещает быть долгим. А мы хорошо понимаем, что сейчас денег на восстановление инфраструктуры Донбасса у нас нет, их надо где-то взять. Однако этот вопрос можно будет поднимать только после того, как Украина вернет полный контроль над временно оккупированными территориями. А необходимые суммы, наверное, исчисляются десятками миллиардов. У правительства США была инициатива по реинтеграции Палестины с фондом в 50 миллиардов долларов на три года, которую они не смогли осуществить. Думаю, что у нас суммы будут выше, - отметил Давид Арахамия.

Справка КП: Давид Арахамия в городе Сочи, некоторое время жил Гризии. В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в Николаев.

Весной 2014 года Давид Арахамия занимался сбором средств для 79 бригады, той самой, которая безуспешно пыталась взять Саур-Могилу.

ИСТОЧНИК KP.RU