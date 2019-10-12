2019-10-12T16:13:03+03:00
Общество

В электронной очереди на получение паспорта РФ зарегистрировалось больше 6 тысяч жителей ЛНР

Об этом сообщили в МВД ЛНР [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: tvc.ruФото: tvc.ru
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Сервис подачи заявок на получение паспорта ЛНР и РФ начал работать 7 октября. За несколько дней уже зарегистрировались больше шести тысяч жителей Республики. Об этом сообщили в МВД.

- Электронная очередь значительно упрощает как процесс подачи документов для граждан, так и работу сотрудников миграционной службы. Когда очередь организованная, по записи и для каждого отводится определенное количество времени, тогда процесс приема происходит гораздо быстрее, – сказал сотрудник луганской полиции.

В электронной очереди на получение паспорта РФ зарегистрировалось больше 6 тысяч жителей ЛНР.

На данный момент параллельно работают две очереди – электронная и живая. А тем, кто не имеет возможности самостоятельно пройти процедуру регистрации в очереди, оказывают помощь студенты Луганской академии внутренних дел.

- Наши волонтеры работают на каждом отделении миграционной службы. К нам подходят люди, у которых нет возможности зарегистрироваться самим, и мы их регистрируем. Хотелось бы обратить внимание, что для регистрации в электронной очереди необходимо иметь при себе номер «Лугаком», - отметил активист Максим Гордиенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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