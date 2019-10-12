2019-10-12T13:55:58+03:00
Общество

В Луганске у предпринимателя изъяли ювелирные украшения на 15 миллионов рублей

Все украшения реализовывались незаконно
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Продажа ювелирных изделий осуществлялась без соответствующих документов. Фото: МВД ЛНРПродажа ювелирных изделий осуществлялась без соответствующих документов. Фото: МВД ЛНР
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В министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики сообщили, что была выявленная незаконная предпринимательская деятельность по реализации изделий из драгоценных металлов.

- Продажа ювелирных изделий осуществлялась без соответствующих документов, подтверждающих законность реализации и законность нахождения данных ювелирный изделий на территории ЛНР, - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что все ювелирные изделия из золота и серебра производства Российской Федерации на общую сумму 15 435 402 рубля были изъяты.

Сотрудниками Государственного таможенного комитета ЛНР в отношении указанного субъекта хозяйственной деятельности составлено два соответствующих протокола о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного статьей закона Республики, - рассказали правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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