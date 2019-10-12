2019-10-12T12:56:58+03:00
Политика

ВСУ ведут массированный обстрел ДНР: обесточен поселок Коминтерново

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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За час по территории ДНР было выпущено больше 50 мин. Фото: nahnews.orgЗа час по территории ДНР было выпущено больше 50 мин. Фото: nahnews.org
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Сегодня утром вооруженные формирования Украины начали массированный обстрел по всем направлениям Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

За час по территории ДНР было выпущено больше 50 мин, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате утреннего обстрела – полностью обесточен поселок Коминтерново на юге Республики.

- Сегодня в 11.25 ВФУ открыли огонь со стороны Талаковки по направлению Коминтерново с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела повреждена ЛЭП. Населенный пункт Коминтерново полностью обесточен, - рассказали в СЦКК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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