В результате обстрела ВСУ в Коминтерново поврежден дом

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-12T10:34:43+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции Республики

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В ночь на 12 октября военнослужащие вооруженных формирований Украины обстреляли юг ДНР. Под огонь попал поселок Коминтерново. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Управления Народной милиции Республики.

- Сегодня ночью военные преступники 36-ой бригады морской пехоты под предводительством Гнатова нанесли массированный минометный удар по населенному пункту Коминтерново, - говорится в сообщении. - В результате попадания мины калибра 120 миллиметров поврежден жилой дом по адресу: ул. Победы, д. 67. Дополнительная информация о жертвах и разрушениях уточняется.

В оборонном ведомстве отметили, что все материалы по данному факту будут переданы в международные правозащитные организации и генеральную прокуратуру ДНР, чтобы ни один обстрел со стороны ВСУ не остался безнаказанным.

- Мы также обратились к наблюдателям ОБСЕ с призывом вмешаться в происходящее и принудить украинских бюоевиков выполнять достигнутые договоренности, - подчеркнули в НМ ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU