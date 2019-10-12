Считайте хвостики! Сколько котиков можно провозить через таможню ДНР

СЕГОДНЯ 09:24 2019-10-12T09:24:44+03:00

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У некоторых жителей ДНР возникли проблемы с пересечением границы Республики из – за того, что они везли домашних животных без документов. «КП» узнала, что через таможню ДНР допускается на ввоз не более двух животных.

Об этом сообщает пресс-служба Минагропрома ДНР. Регламентирует это постановлением Совета Министров ДНР от 13.09.2018 г. № 2-5. Там разъяснены правила осуществления государственного ветеринарного контроля в пунктах пропуска (пунктах контроля) через таможенную границу ДНР.

Через таможню ДНР можно провозить: — чучел всех видов животных, прошедших полную таксидермическую обработку. Но нужно предоставить документы из магазина, где были куплены товары. А собак и кошек можно провозить не более двух – при предоставлении международного ветеринарного паспорта (карантинирование в данном случае не требуется).

Такие документы на животных готовят в ветклинике.

ИСТОЧНИК KP.RU