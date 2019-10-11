2019-10-11T21:18:56+03:00
Общество

Макеевский парень убрал мусор и стал звездой интеренета

Кирилл призвал к этому всех сверстников в Республике и России
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Кирилл показал пример сверстникам и призвал убрать мусор в своих городах. Фото: архив Кирилла СамойловаКирилл показал пример сверстникам и призвал убрать мусор в своих городах. Фото: архив Кирилла Самойлова
Изменить размер текста:

Кирилл Самойлов учится в 11 классе макеевской школы и состоит в рядах "Молодой Республики". Неожиданно для себя он стал звездой интернета. О парне даже упомянул паблик известного журнала Esquire. Просто парень разместил пост на своей страничке ВКонтакте, как убрал мусор на макеевском ставке и предложил последовать его примеру.

- Сегодня информация об этом субботнике распространилась среди 16 миллионов Интернет-пользователей. Посты набрали 33 тысячи лайков. Читатели пишут положительные отзывы. Более тысячи человек оставили комментарии с мыслью о том, что мы растим достойное поколение. Это очередной раз доказывает, что молодежь Донецкой Народной Республики – пример для всего мира, - рассказали в общественном движении "Молодая Республика".

По инициативе Кирилла, был запущен экологический флешмоб #ЭКОCHALLЕNGE, который вышел на международный уровень. Эстафеты уже приняли регионы Российской Федерации: Астраханская область, Калининградская область, Томская область. "Комсомолка" связалась с героем, когда он вернулся с уроков.

- Все началось с того, что я убрал мусор в одном из районов своего города, написал об этом и меня поддержали мои друзья из "Молодой Республики", - рассказал Кирилл. - Эту эстафету мы передали нашим ровесникам в России. На самом деле не так много времени нужно, чтобы навести порядок, а затем поддерживать его.

Хочется верить, что у Кирилла получится и мусора в наших городах станет меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Избил до смерти собственного отца: Полиция ДНР задержала 43-летнего макеевчанина
К границам Республики ВСУ тянут технику, а украинские националисты вступают в разборки с силовиками
"Иные встречают так, будто у меня день рождения": Как проходит перепись населения 2019 в ДНР
Эх, раз, еще раз: Вопрос о разведении сил поднимут снова в Минске
Одолеем снегопады и гололед! Донецк во всю готовится к зиме
В Донецке прекращен сбор денег смертельно больному Егору Бойко
В Донецке состоится конкурс молодых талантов «Горячее сердце»
В Горловке столкнулись фура и троллейбус: обошлось без жертв
Третья попытка разведения сил в Донбассе потерпела фиаско
Украина не подтвердила готовность к разведению сил и средств в Золотом
«Я самый лучший в мире взломщик!» Соцсети удивил попугай из контактного зоопарка с необычной способностью