Макеевский парень убрал мусор и стал звездой интеренета

11 Окт. 21:18 2019-10-11T21:18:56+03:00

Кирилл призвал к этому всех сверстников в Республике и России

Изменить размер текста: A A

Кирилл Самойлов учится в 11 классе макеевской школы и состоит в рядах "Молодой Республики". Неожиданно для себя он стал звездой интернета. О парне даже упомянул паблик известного журнала Esquire. Просто парень разместил пост на своей страничке ВКонтакте, как убрал мусор на макеевском ставке и предложил последовать его примеру.

- Сегодня информация об этом субботнике распространилась среди 16 миллионов Интернет-пользователей. Посты набрали 33 тысячи лайков. Читатели пишут положительные отзывы. Более тысячи человек оставили комментарии с мыслью о том, что мы растим достойное поколение. Это очередной раз доказывает, что молодежь Донецкой Народной Республики – пример для всего мира, - рассказали в общественном движении "Молодая Республика".

По инициативе Кирилла, был запущен экологический флешмоб #ЭКОCHALLЕNGE, который вышел на международный уровень. Эстафеты уже приняли регионы Российской Федерации: Астраханская область, Калининградская область, Томская область. "Комсомолка" связалась с героем, когда он вернулся с уроков.

- Все началось с того, что я убрал мусор в одном из районов своего города, написал об этом и меня поддержали мои друзья из "Молодой Республики", - рассказал Кирилл. - Эту эстафету мы передали нашим ровесникам в России. На самом деле не так много времени нужно, чтобы навести порядок, а затем поддерживать его.

Хочется верить, что у Кирилла получится и мусора в наших городах станет меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU