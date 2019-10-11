2019-10-11T19:45:33+03:00
Общество

"Иные встречают так, будто у меня день рождения": Как проходит перепись населения 2019 в ДНР

Срок проведения переписи населения ДНР с 1 по 14 октября
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сколько же нас? Скоро узнаем. Фото: Евгении КарпачевойСколько же нас? Скоро узнаем. Фото: Евгении Карпачевой
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Чего только не говорили о переписи населения 2019 в ДНР. Чем только не пугали! Что соберут данные и отправят в СБУ, или квартиры отберут у тех, кто не живет здесь, или накажут тех, кто не проживает по месту прописки. Слухи ходили один абсурднее другого.

Тем не менее, до окончания переписи осталось всего 2,5 дня и ничего страшного не произошло. Переписчики в большинстве своем очень предупредительны и сама перепись не занимает много времени.

- Да, есть люди, которые ругаются, вырывают бумаги, доводят до слез... Но есть те, кто приглашает в квартиру, предлагают присесть, выпить чай, мило улыбаются, с интересом отвечают на все вопросы и желают всего хорошего, будто у меня день рождения, - рассказывает одна из переписчиц Елена Федорова. - Люди разные. Так было, есть и будет. Но сейчас у нас один город. Одна республика. Одно настоящие. Одно будущее. И это будущее зависит от каждого из нас. Пожалуйста, относитесь с пониманием к переписчикам, они тоже люди, которые устают,замерзают, но норму выполнить нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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