СЕГОДНЯ 18:27 2019-10-11T18:27:46+03:00

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Донецк и Луганск на ближайшей встрече в Минске поднимут вопрос согласования новой даты для возобновления разведения войск в Петровском (ДНР) и Золотом (ЛНР). Об этом сегодня заявила полпред Донецкой Народной Республики на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

- На предстоящем заседании в Минске мы намерены поднять вопрос о согласовании новой даты начала возобновления разведения. Однако ключевым моментом является синхронность и согласованность действий. Выполнение любых действий по разведению должно быть синхронным — начинаться и завершаться с обеих сторон в совместно согласованные сроки, — заявила Никонорова.

Шутят, что на огонь, воду и деньги в маршрутке можно смотреть вечно. Видимо, так же вечно можно обсуждать военный конфликт в Донбассе. Тем временем Украина вполне свободно обстреливает населенные пункты в Республике.

- Вместо того, чтобы на практике реализовать свои обязательства и запустить ракету в знак готовности синхронно и зеркально выполнить свою часть обязательств по возобновлению разведения, украинские власти занимались наполнением медиапространства крайне сумбурными заявлениями и условиями, которые не соответствуют тому, о чем мы в прошлый раз договорились в Минске, - сказала Никонорова.

Следующая встреча в Минске - 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU