Одолеем снегопады и гололед! Донецк во всю готовится к зиме

СЕГОДНЯ 16:26 2019-10-11T16:31:57+03:00

Власти закупают технику и посыпочные материалы, чтобы не повторился прошлогодний коллапс

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Дончане часто шутят, что зима для коммунальщиков всегда приходит неожиданно, и снегопады становятся настоящим бедствием! Но сейчас сам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец сказал, что подготовка идет полным ходом.

- Работы по ремонту дорог продолжаются. Для работы в зимний период подготовлена техника. В Республике ожидается закупка крупной партии специализированной техники, среди которой будет и снегоуборочная, — сказал Сергей Наумец 11 октября.

По словам министра, сейчас администрации городов и районов ведут активную работу по завозу посыпочного материала.

Также продолжается закупка реагентов, в том числе технической соли, которая используется для посыпки дорог и для работы отопительных систем.

Напомним, в начале января этого года в Донецке был настоящий снежный коллапс: за сутки выпала месячная норма осадков, и снег шел несколько дней.

- Город был парализован, - вспоминает дончанка Елена. – На работу было не добраться, а в отдаленных поселках даже машины с хлебом не могли пройти. А в гололед, когда дворникам нечем было посыпать дороги – даже травмпункты не справлялись с наплывом людей с переломами.

ИСТОЧНИК KP.RU