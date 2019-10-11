В Донецке состоится конкурс молодых талантов «Горячее сердце»

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-11T15:36:37+03:00

Для участия в нем приглашены дети и молодежь в возрасте от 6 до 25 лет

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С 28 октября по 30 ноября 2019 года в Донецке состоится юбилейный V Открытый конкурс молодых талантов «Горячее сердце» в номинациях: «Хореография», «Вокал», «Разговорный жанр». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Донецка.

- Конкурс призван выявить одаренных детей и молодых людей, которые будут участвовать в образовательных программах, в том числе и на территории Российской Федерации, - рассказали в администрации Донецка.

В конкурсе примут участие дети и молодежь в возрасте от 6 до 25 лет. Его торжественное открытие состоится 28 октября в 09.00 во Дворце культуры имени Франко.

28 и 29 октября в 09.00 во Дворце культуры имени Франко пройдет отборочный тур в номинации «Хореография». 30, 31 октября и 1 ноября в 09.00 во Дворце культуры имени Пушкина состоится отборочный тур в номинации «Вокал», а 8 ноября в 13.00 там же пройдет отборочный тур в номинации «Разговорный жанр».

По итогам конкурса жюри определит финалистов и победителей I, II, III степени, а также дипломантов в каждой номинации.

30 ноября во Дворце культуры имени Куйбышева состоится гала-концерт - заключительный этап конкурса «Горячее сердце».

В концерте примут участие финалисты конкурса, которые будут бороться за главный приз - поездку в Москву на открытый фестиваль равных возможностей «Горячее Сердце» «Москва-Донбасс» и уникальную возможность побывать на «Кремлевской Ёлке».

Положение о конкурсе размещено на странице управления культуры администрации города Донецка ВКонтакте vk.com/kultura.donetsk

ИСТОЧНИК KP.RU