В Горловке столкнулись фура и троллейбус: обошлось без жертв

СЕГОДНЯ 15:18 2019-10-11T15:18:21+03:00

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Авария с участием фуры и троллейбуса произошла сегодня в Горловке. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- Сегодня на улице Горловской дивизии произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель фуры не справился с управлением. Обошлось без пострадавших, — говорится в сообщении.

Авария произошла на одной из центральных улиц города. Столкнулись грузовик и троллейбус. В результате происшествия троллейбус выехал за пределы проезжей части.

Подробности инцидента уточняются.

Также сегодня в Донецке, приблизительно в три часа ночи, на проспекте Ильича сгорела машина. Машина находилась на неохраняемой стоянке и сгорела практически полностью. Пламенем от нее было повреждено соседнее авто. Благо, обошлось это происшествие без человеческих жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU