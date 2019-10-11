В Горловке столкнулись фура и троллейбус: обошлось без жертв
Авария с участием фуры и троллейбуса произошла сегодня в Горловке. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.
- Сегодня на улице Горловской дивизии произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель фуры не справился с управлением. Обошлось без пострадавших, — говорится в сообщении.
Авария произошла на одной из центральных улиц города. Столкнулись грузовик и троллейбус. В результате происшествия троллейбус выехал за пределы проезжей части.
Подробности инцидента уточняются.
Также сегодня в Донецке, приблизительно в три часа ночи, на проспекте Ильича сгорела машина. Машина находилась на неохраняемой стоянке и сгорела практически полностью. Пламенем от нее было повреждено соседнее авто. Благо, обошлось это происшествие без человеческих жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU