Третья попытка разведения сил в Донбассе потерпела фиаско
Украинская сторона сорвала процесс устранения нарушений на участке разведения войск в районе села Петровское. Об этом сегодня заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- Сегодня конечный день, который был отведен на практические мероприятия по отведению. Они не свершились, что является срывом плана-графика. Будем ждать минские переговоры, где, возможно, прояснится ситуация, — отметил Якубов.
Со своей стороны ДНР подтвердила готовность к разведению сил - ровно в 12.00 выпустив ракету белого цвета. Однако, ответа со стороны Украины не последовало.
С таким же результатом окончились две предыдущие попытки разведения сил 9 и 10 октября.
Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня покинули село Петровское.
Рамочное решение о разведении войск в Донбассе было подписано еще в сентябре 2016 года. Документ определяет три пилотные территории – Петровское (под Донецком), Станица Луганская и Золотое (оба в ЛНР). Впоследствии не исключалось, что разведение может произойти и по всей линии соприкосновения. В районе Петровского и Золотого подразделения сторон были разведены еще в октябре 2016-го. Однако украинские силовики вновь вернулись на эти участки, заняв «серую зону».
ИСТОЧНИК KP.RU