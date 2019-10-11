2019-10-11T13:08:23+03:00
Политика

Третья попытка разведения сил в Донбассе потерпела фиаско

Украина не ответила на белую сигнальную ракету со стороны ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сегодня была последняя попытка развести силы в селе Петровское.Сегодня была последняя попытка развести силы в селе Петровское.Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Украинская сторона сорвала процесс устранения нарушений на участке разведения войск в районе села Петровское. Об этом сегодня заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Сегодня конечный день, который был отведен на практические мероприятия по отведению. Они не свершились, что является срывом плана-графика. Будем ждать минские переговоры, где, возможно, прояснится ситуация, — отметил Якубов.

Со своей стороны ДНР подтвердила готовность к разведению сил - ровно в 12.00 выпустив ракету белого цвета. Однако, ответа со стороны Украины не последовало.

С таким же результатом окончились две предыдущие попытки разведения сил 9 и 10 октября.

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня покинули село Петровское.

Рамочное решение о разведении войск в Донбассе было подписано еще в сентябре 2016 года. Документ определяет три пилотные территории – Петровское (под Донецком), Станица Луганская и Золотое (оба в ЛНР). Впоследствии не исключалось, что разведение может произойти и по всей линии соприкосновения. В районе Петровского и Золотого подразделения сторон были разведены еще в октябре 2016-го. Однако украинские силовики вновь вернулись на эти участки, заняв «серую зону».

ИСТОЧНИК KP.RU

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