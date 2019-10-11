2019-10-11T12:25:08+03:00
Общество

«Я самый лучший в мире взломщик!» Соцсети удивил попугай из контактного зоопарка с необычной способностью

Рикко – настоящая звезда контактного зоопарка Донецка
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Рикко – настоящая звезда контактного зоопарка Донецка. Фото: instagram.com/dvorik_donetskРикко – настоящая звезда контактного зоопарка Донецка. Фото: instagram.com/dvorik_donetsk
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Попугай Ара по имени Рикко удивил гостей контактного зоопарка Донецка своим умением самостоятельно открывать и закрывать клетку. Видео того, как птица мастерски вызволяет себя из клетки – выложили сотрудники контактного зоопарка на своей странице в социальной сети.

На видео Рикко спокойно повис на клетке и клювом начал открывать две защелки. Много времени у пернатого «освобождение себя» не заняло. В зоопарке говорят, что попугай сам решает – когда ему находиться в клетке, а когда выйти к людям.

Соцсети умилил попугай-взломщик.

- Он сидит там, где хочет. Может на клетку взобраться, а может и ближе к окну примоститься, - говорят сотрудники зоопарка.

- Это самый лучший в мире взломщик, - шутит посетитель зоопарка Павел.

- Звезда интернета! Главное, чтобы он все другие клетки не открыл, - присоединяется пользователь соцсети Егор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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