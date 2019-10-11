«Я самый лучший в мире взломщик!» Соцсети удивил попугай из контактного зоопарка с необычной способностью

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-11T12:25:08+03:00

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Попугай Ара по имени Рикко удивил гостей контактного зоопарка Донецка своим умением самостоятельно открывать и закрывать клетку. Видео того, как птица мастерски вызволяет себя из клетки – выложили сотрудники контактного зоопарка на своей странице в социальной сети.

На видео Рикко спокойно повис на клетке и клювом начал открывать две защелки. Много времени у пернатого «освобождение себя» не заняло. В зоопарке говорят, что попугай сам решает – когда ему находиться в клетке, а когда выйти к людям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/736669" frameborder="0"></iframe> Соцсети умилил попугай-взломщик.

- Он сидит там, где хочет. Может на клетку взобраться, а может и ближе к окну примоститься, - говорят сотрудники зоопарка.

- Это самый лучший в мире взломщик, - шутит посетитель зоопарка Павел.

- Звезда интернета! Главное, чтобы он все другие клетки не открыл, - присоединяется пользователь соцсети Егор.

ИСТОЧНИК KP.RU