2019-10-11T12:16:38+03:00
Политика

Последняя попытка развести силы: со стороны ДНР запущена белая сигнальная ракета

Ответ со стороны Украины на жест доброй воли ДНР пока не последовал
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Жест доброй воли показывает готовность республик к отведению сил. Фото: ДАНЖест доброй воли показывает готовность республик к отведению сил. Фото: ДАН
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Сегодня предпринимается последняя попытка начать возобновление разведения сил и средств на пилотных участках «Петровское – Богдановка» и «Золотое».

Если украинская сторона и сегодня саботирует свои обязательства по одобренному Контактной группой плану-графику, то процесс возобновления разведения будет считаться не выполненным по вине Киева.

Ровно в 12.00 была запущена сигнальная ракета белого цвета. Ответа со стороны Украины пока не последовало.

До этого обе попытки 9 и 10 октября окончились провалом по вине украинской стороны.

- Несмотря на то, что Народной милицией сигнальная ракета белого цвета была выпущена трижды и время ожидания симметричного запуска со стороны ВФУ было продлено максимально, ответного сигнала с украинской стороны так и не поступило, - заявил вчера в селе Петровское руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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