2019-10-11T09:44:47+03:00
Политика

Украинская армия обстреливает Донбасс под заявления Зеленского о необходимости окончания войны.

Правда, при этом украинские боевики продолжают утюжить республики со всех сторон
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Заявления Зеленского пока только слова, которым уже никто не верит. Фото: 112 uaЗаявления Зеленского пока только слова, которым уже никто не верит. Фото: 112 ua
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Президент Украины Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября, заявил о готовности завершить конфликт в Донбассе, однако для этого России нужно сменить риторику.

- Я звонил президенту РФ Владимиру Путину, обменялись мнениями. Все звонки совершал я. С меня корона не упадет, у меня ее слава богу и нет. Я считаю, что эту войну необходимо заканчивать, – пояснил глава государства.

По словам Зеленского, желание завершить конфликт на Донбассе должно быть у обеих сторон. Кроме того, «должно быть желание встретиться в любом формате».

- Надо начать говорить о прекращении боевых действий, но риторика должна быть иной. Не нужно говорить, что нас нет, что это ваш внутренний конфликт, разбирайтесь сами и так далее, – добавил Зеленский, пояснив, что иначе добиться результатов будет сложно.

Но, как известно заявить - не значит сделать. Либо украинская армия совершенно не подчиняется своему президенту. Вчера при очередном обстреле Зайцево тяжело ранен мирный житель Михаил Маслак, проживающий в доме №8 по улице Красных партизан.

Также вчера украинские силовики только за полчаса выпустили по трем южным селам ДНР свыше 40 мин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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