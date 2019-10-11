2019-10-11T08:39:41+03:00
Общество

Погода в Луганске 11 октября в пятницу: пасмурно и туман

В ЛНР сохраняются пока плюсовая температура
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Настоящая уютная осень пришла в Донбасс. Фото: Евгении КарпачевойНастоящая уютная осень пришла в Донбасс. Фото: Евгении Карпачевой
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Осень пока дарит луганчанам плюсовую температуру, хотя заморозки не за горами. Температура воздуха в ЛНР 11 октября будет колебаться от плюс 3 градусов ночью до 18 градусов выше нуля днем, временами пройдет дождь.

- С 21.00 10 октября до 21.00 11 октября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем временами дождь; ночью и утром слабый туман; ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля, днем – 14-16 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 4-6 градусов ночью и 13-15 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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