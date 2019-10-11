Погода в Донецке 11 октября: пасмурно и дождик
С каждым днем осень вступает в свои права все ощутимей: день сокращается и становится прохладнее. И все же дончанам грех жаловаться - в наших краях бабье лето бывает не один раз, тогда как кое-где в России уже выпад снег.
Пятница, 11 октября, подарит дончанам пасмурный день с температурой +11 днем и +8 ночью.
В Донецке солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Весь день будет идти сильный дождь, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать.
11 октября отмечается день памяти Ильи Муромца. В Англии существует поверье, будто бы именно в этот день дьявол плюёт на ягоды черники, а потому тот, кто их съест, будет осквернён. Погоду в этот день определяли по инею: если утром на дворе много инея - быть сухой, солнечной погоде.
ИСТОЧНИК KP.RU