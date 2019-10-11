2019-10-11T08:27:11+03:00
Общество

Погода в Донецке 11 октября: пасмурно и дождик

В Донецке прохладно и дождливо
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Осень в Донецке всегда яркая. Фото: Евгении КарпачевойОсень в Донецке всегда яркая. Фото: Евгении Карпачевой
Изменить размер текста:

С каждым днем осень вступает в свои права все ощутимей: день сокращается и становится прохладнее. И все же дончанам грех жаловаться - в наших краях бабье лето бывает не один раз, тогда как кое-где в России уже выпад снег.

Пятница, 11 октября, подарит дончанам пасмурный день с температурой +11 днем и +8 ночью.

В Донецке солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Весь день будет идти сильный дождь, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать.

11 октября отмечается день памяти Ильи Муромца. В Англии существует поверье, будто бы именно в этот день дьявол плюёт на ягоды черники, а потому тот, кто их съест, будет осквернён. Погоду в этот день определяли по инею: если утром на дворе много инея - быть сухой, солнечной погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинская армия обстреливает Донбасс под заявления Зеленского о необходимости окончания войны.
Погода в Луганске 11 октября в пятницу: пасмурно и туман
Новым символом луганской почты будет «Ящичкин»
«Такие милаши!» Пара белых лебедей устроила медовый месяц на пруду в Донецке
«Улеглась на кепке, как на мягком диване!» Мужчина с кошкой на голове удивил соцсети
Тяжело раненого под Горловкой мужчину прооперировали
Не давался в руки, зато брал рыбу: в Донбассе спасли отбившегося от стаи аиста
Взорвавшийся миномет убил под Горловкой двух солдат из 59-й бригады ВСУ
Житель Донецка подарил краеведческому музею альбом с котиками из театра Куклачева
В Зайцево под Горловкой тяжело ранен мирный житель
Агент СБУ "Мороз" пришел с повинной в МГБ ЛНР
Глава МИД ДНР: У Киева осталась последняя попытка начать отвод войск в Петровском и Золотом
Волонтеры из России передали гуманитарную помощь единственной жительнице прифронтового села ЛНР
В 2020 году в подконтрольном Киеву Донбассе закроют все русскоязычные школы
Киев во второй раз сорвал разведение войск в Золотом
Кто в Донецке может бесплатно ходить в кинотеатры
В Донбассе выходят на охоту насильники несовершеннолетних девушек
В Луганске пройдет открытое занятие по йоге на свежем воздухе