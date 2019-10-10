Не давался в руки, зато брал рыбу: в Донбассе спасли отбившегося от стаи аиста

СЕГОДНЯ 20:12 2019-10-10T20:12:09+03:00

Аист разгуливал по лужам в самом центре города. Фото: ГСЧС в Донецкой области

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Необычную операцию пришлось проводить вчера спасателям в городке Украинск Донецкой области. Утром 9 октября местные жители заметили белого аиста, который разгуливал в самом центре города. Он облюбовал лужу и ходил по ней, как по озеру.

Спасателям удалось поймать птицу, хотя и не сразу. Фото: ГСЧС в Донецкой области

Горожане попытались поймать птицу. Но она не давалась. Зато охотно брала рыбу у тех, кто готов был подкормить аиста. На помощь жители позвали местных спасателей. Тем удалось поймать птицу, хотя и не сразу. Спасатели передали ее в контактный зоопарк Лиманского района. Там аист и проведет зиму.

ИСТОЧНИК KP.RU