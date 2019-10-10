Не давался в руки, зато брал рыбу: в Донбассе спасли отбившегося от стаи аиста
Необычную операцию пришлось проводить вчера спасателям в городке Украинск Донецкой области. Утром 9 октября местные жители заметили белого аиста, который разгуливал в самом центре города. Он облюбовал лужу и ходил по ней, как по озеру.
Спасателям удалось поймать птицу, хотя и не сразу. Фото: ГСЧС в Донецкой области
Горожане попытались поймать птицу. Но она не давалась. Зато охотно брала рыбу у тех, кто готов был подкормить аиста. На помощь жители позвали местных спасателей. Тем удалось поймать птицу, хотя и не сразу. Спасатели передали ее в контактный зоопарк Лиманского района. Там аист и проведет зиму.
ИСТОЧНИК KP.RU