2019-10-10T20:12:09+03:00
Политика

Не давался в руки, зато брал рыбу: в Донбассе спасли отбившегося от стаи аиста

Гордая птица разгуливала по самому центру городка Украинск
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Аист разгуливал по лужам в самом центре города. Фото: ГСЧС в Донецкой областиАист разгуливал по лужам в самом центре города. Фото: ГСЧС в Донецкой области
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Необычную операцию пришлось проводить вчера спасателям в городке Украинск Донецкой области. Утром 9 октября местные жители заметили белого аиста, который разгуливал в самом центре города. Он облюбовал лужу и ходил по ней, как по озеру.

Спасателям удалось поймать птицу, хотя и не сразу. Фото: ГСЧС в Донецкой области

Спасателям удалось поймать птицу, хотя и не сразу. Фото: ГСЧС в Донецкой области

Горожане попытались поймать птицу. Но она не давалась. Зато охотно брала рыбу у тех, кто готов был подкормить аиста. На помощь жители позвали местных спасателей. Тем удалось поймать птицу, хотя и не сразу. Спасатели передали ее в контактный зоопарк Лиманского района. Там аист и проведет зиму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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