Взорвавшийся миномет убил под Горловкой двух солдат из 59-й бригады ВСУ
Украинские минометчики так спешили с обстрелом жителей Горловки, что в итоге убили сами себя.
- Вчера в ходе обстрела нашей территории на минометной позиции 59-й бригады в районе поселка Гладосово в результате двойного заряжания произошел разрыв 82-миллиметрового миномета. В результате погибли двое боевиков и двое получили ранения, — сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
По данным разведки, командование украинской бригады утаило факт гибели военнослужащих, указав в официальном докладе только одного раненого.
Гладосово находится недалеко от Зайцево. Сегодня там в результате минометного обстрела боевиков из 59-й бригады получил тяжелые осколочные ранения шеи и ног 64-летний житель Михаил Маслак. Так и хочется пожелать украинским минометчикам, чтобы они почаще сами себя взрывали. Может и война от этого раньше закончится.
ИСТОЧНИК KP.RU