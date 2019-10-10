Взорвавшийся миномет убил под Горловкой двух солдат из 59-й бригады ВСУ

СЕГОДНЯ 19:13 2019-10-10T19:13:49+03:00

Украинские минометчики так спешили с обстрелом жителей Горловки, что в итоге убили сами себя. Фото: mil.gov.uа

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Украинские минометчики так спешили с обстрелом жителей Горловки, что в итоге убили сами себя.

- Вчера в ходе обстрела нашей территории на минометной позиции 59-й бригады в районе поселка Гладосово в результате двойного заряжания произошел разрыв 82-миллиметрового миномета. В результате погибли двое боевиков и двое получили ранения, — сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

По данным разведки, командование украинской бригады утаило факт гибели военнослужащих, указав в официальном докладе только одного раненого.

Гладосово находится недалеко от Зайцево. Сегодня там в результате минометного обстрела боевиков из 59-й бригады получил тяжелые осколочные ранения шеи и ног 64-летний житель Михаил Маслак. Так и хочется пожелать украинским минометчикам, чтобы они почаще сами себя взрывали. Может и война от этого раньше закончится.

ИСТОЧНИК KP.RU