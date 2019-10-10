Житель Донецка подарил краеведческому музею альбом с котиками из театра Куклачева
10 октября дончанин Эрнест Карабанов пожертвовал краеведческому республиканскому музею необычный экспонат – котоальбом со звездами театра Куклачева, с автографами его создателя. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе музея.
— Находясь в Москве, наш земляк посети Театр кошек Куклачева и привез домой журнал с автографами легендарного Юрия Куклачева и его сына Дмитрия с надписью «Мира детям Донбасса!», — сказано в сообщении.
На каждой странице альбома нарисован один из воспитанников театра и его детальная описание, какие трюки выполняет кот и как обычно ведет себя на публике.
Теперь этот необычный котоальбом пополнит выставку краеведческого музея, посвященную 50-летию Донецкого государственого цирка «Космос».
Напомним, что до военных действий цирк «Космос» и театр кошек тесно сотрудничали. Куклачев его воспитанники неоднократно приезжали в Донецк с гастролями, чтобы подарить смех местным детям и взрослым.
ИСТОЧНИК KP.RU
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