2019-10-10T18:55:43+03:00
Звезды

Житель Донецка подарил краеведческому музею альбом с котиками из театра Куклачева

Юлий Куклачев и его сын оставили на альбоме пожелания мира детям Донбасса
Екатерина Сорока
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В республиканском музее выразили надежду на приезд «кошачьего театра Куклачева» в ДНР в будущем. Фото: drkm-dnr.ruВ республиканском музее выразили надежду на приезд «кошачьего театра Куклачева» в ДНР в будущем. Фото: drkm-dnr.ru
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10 октября дончанин Эрнест Карабанов пожертвовал краеведческому республиканскому музею необычный экспонат – котоальбом со звездами театра Куклачева, с автографами его создателя. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе музея.

— Находясь в Москве, наш земляк посети Театр кошек Куклачева и привез домой журнал с автографами легендарного Юрия Куклачева и его сына Дмитрия с надписью «Мира детям Донбасса!», — сказано в сообщении.

На каждой странице альбома нарисован один из воспитанников театра и его детальная описание, какие трюки выполняет кот и как обычно ведет себя на публике.

Теперь этот необычный котоальбом пополнит выставку краеведческого музея, посвященную 50-летию Донецкого государственого цирка «Космос».

Напомним, что до военных действий цирк «Космос» и театр кошек тесно сотрудничали. Куклачев его воспитанники неоднократно приезжали в Донецк с гастролями, чтобы подарить смех местным детям и взрослым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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