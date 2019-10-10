Агент СБУ "Мороз" пришел с повинной в МГБ ЛНР
Жителя Красного Луча Сергея Пасишниченко был завербован сотрудниками СБУ когда пересекал пункт пропуска «Майорск». Как обычно, пригласили в вагончик поговорить.
- Взяли мои данные, я еще тогда подумал, что попал. А потом вычислили меня в Славянске, и понеслось! Сунули бумажку, сказали – если не подпишу – конец моей семье! Угрожали, что руки длинные, и доберутся даже в мой город. Я подписал документ о сотрудничестве . Только в этом случае меня бы отпустили домой в ЛНР, - рассказывает Пасишниченко.
Новому агенту дали псевдоним «Мороз» и поставили задачи – передавать сведения о передвижении военных, техники, информацию о сотрудниках правоохранительных органов ЛНР, включая данные об их родственниках.
- Сергей Пасишниченко пришел с повинной в ведомство госбезопасности, - рассказали в пресс – службе МГБ ЛНР. – Его освободили от уголовной ответственности с формулировкой «за своевременное сообщение МГБ о факте его вербовки украинскими спецслужбами».
Кстати, если бы Сергей Пасишниченко не написал явку с повинной – ему грозило бы до 20 лет тюрьмы (ст 335 и ст. 336 УК ЛНР).
В ведомствах госбезопасности республик напоминают, что в случаях вербовки можно позвонить по телефонам:
Горячая линия МГБ ДНР +38 (071) 300-19-81
Горячая линия МГБ ЛНР +38 (072) 163-28-00
ИСТОЧНИК KP.RU