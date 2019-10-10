Глава МИД ДНР: У Киева осталась последняя попытка начать отвод войск в Петровском и Золотом

СЕГОДНЯ 17:22 2019-10-10T17:22:21+03:00

Сегодня ВСУ во второй раз сорвали договоренности о разведении сил и средств

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- Завтрашний день является последней возможностью для устранения нарушений, - сегодня сообщила полпред ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова. - Если украинская сторона и завтра станет саботировать свои обязательства по одобренному Контактной группой плану-графику, то процесс возобновления разведения будет считаться не выполненным по вине Киева.

Никонорова отметила, что в случае срыва процесса разведения украинская сторона будет ответственна не только за очередное грубое нарушение Минских соглашений, но и за срыв встречи Нормандской четверки.

Напомним, что сегодня украинские военные проигнорировали три сигнальные ракеты, запущенные военными ДНР на участке разведения сил и средств «Петровское – Богдановка». В Золотом ВСУ не ответили на белую ракету военных ЛНР. И даже вмешательство наблюдателей ОБСЕ ни к чему не привело.

ИСТОЧНИК KP.RU