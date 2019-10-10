2019-10-10T16:23:25+03:00
Политика

В 2020 году в подконтрольном Киеву Донбассе закроют все русскоязычные школы

Такова позиция министерства образования Украины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сохранение права на полноценное изучение русского языка – одно из главных условий достижения мира в Донбассе. Фото: kickmedia.onlineСохранение права на полноценное изучение русского языка – одно из главных условий достижения мира в Донбассе. Фото: kickmedia.online
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В следующем учебном году все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения и преподавания. «Реформа» затронет и Донбасс, и другие регионы, где подавляющее большинство населения является русскоязычным. Причем новый министр образования Анна Новосад назвала русских меньшинством.

- Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения, – заявила министр. - Школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, перейдут на украинский язык обучения с сентября 2023 года. Однако в этих школах будет сохраняться возможность изучать свой предмет — родной язык на родном языке. Если мы говорим о русском меньшинстве, это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь факультативы.

Тем самым руководитель ведомства продемонстрировала, что министерство образования Украины намерено строго соблюдать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Этот скандальный документ Петр Порошенко оставил в «наследство» Владимиру Зеленскому.

Статья 21 закона гласит, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Эта норма касается всех учебных заведений, в том числе и частных. Исключение не делается даже для детских садов и учебных заведений религиозных и культурных организаций.

Кстати, в Мариуполе сегодня из 63 школ 14 полностью перешли на украинский язык. Также все лицеи в 2019 году стали украиноязычными. А к к 2020 году почти все школы перейдут на украинский язык обучения.

- Команда Владимира Зеленского демонстрирует, что не собирается что-то всерьез менять в законе о функционировании украинского языка, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – И это очень важный сигнал для жителей республик Донбасса. Если все-таки процесс урегулирования конфликта дойдет до «особого статуса» в составе Украины, то нужно обеспечить железобетонные гарантии выполнения Киевом взятых обязательств. В том числе и по русскому языку. Последние шесть лет убедили дончан, что майданной власти нельзя верить не только на слово. Киев запросто может проигнорировать подписанные им на международной площадке документы. Те же Минские соглашения так и остались на бумаге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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