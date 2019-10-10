Волонтеры из России передали гуманитарную помощь единственной жительнице прифронтового села ЛНР

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-10T16:50:22+03:00

В 2019 году население прифронтового села ЛНР Пришиб составляет всего один человек. Фото: mir-lug.info

На все село Сокольники осталась только одна жительница, остальные – разъехались из-за обстрелов со стороны украинской армии [фото]

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10 октября единственная жительница прифронтового села Сокольники в ЛНР получила персональную посылку с гуманитарной помощью от российских волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения "Мир Луганщине".

Татьяна Краснова – единственная жительница Сокольников. Все остальные жители села уже давно разъехались из-за боевых действий. И только Татьяна осталась здесь, в залатанном доме, без документов, без пенсии.

Татьяна Краснова: «Я в Сокольниках прожила всю свою жизнь, это моя земля, моя Малая Родина, я оттуда никогда не уеду». Фото: mir-lug.info

О тяжелой судьбе Татьяны Красновой узнали волонтеры из организации «Единство». Общими усилиями они собрали для женщины посылку с гуманитарной помощью. В неё входят теплые вещи, одеяло, несколько пар обуви, моющие средства и бытовые товары. А доставили посылку Татьяне уже местные активисты из общественного движения «Мир Луганщине».

Волонтеры, которые занимались сбором помощи для Татьяны Красновой. Фото: mir-lug.info

— Пока они (вооруженные формирования Украины. - Авт.) обстреливают наших жителей, уничтожая их дома, мы бросаем все силы на то, чтобы помогать людям. Они отказались от своего народа, ведут против нас войну, Общественное движение «Мир Луганщине», проект «Волонтер», а также Российская Федерация будут всегда стремиться помогать жителям Республики, — отметила координатор проекта «Волонтер» Антонина Машкова.

ИСТОЧНИК KP.RU