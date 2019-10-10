Киев во второй раз сорвал разведение войск в Золотом

СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-10T15:07:30+03:00

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Украинская армия вновь продемонстрировала нежелание покидать позиции в Золотом. Разведение войск на этом участке фронта сегодня было фактически сорвано.

Сегодня, как и вчера, военнослужащие Народной милиции ЛНР в 12 часов запустили в небо белую ракету, сообщающую о готовности к отводу войск. Ответа со стороны Украины не последовало. Тогда наблюдатели СММ ОБСЕ направились на подконтрольную Киеву территорию в районе Золотого, чтобы выяснить, почему украинская сторона не отвечает на сигнал ЛНР.

- На настоящий момент мы не получили никакого сообщения о том, что будет проходить разведение сил и средств. Не было ни отказа, ни подтверждения. Украинская сторона не предпринимает никаких действий, - сказал руководитель луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эсад Хумо, побывавший на украинской стороне линии разграничения.

Видимо, ВСУ отмолчатся и сегодня. А завтра, 11 октября, будет предпринята третья попытка разведения войск.

- Украинские военные саботируют мирные инициативы по урегулированию конфликта в Донбассе и представляют в СМИ в качестве одной из причин невозможности отвода своих подразделений давление со стороны националистических подразделений, – сегодня на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он считает, что на самом деле, украинские военные лишь прикрываются националистами. Ведь, согласно Рамочному решению о разведении сил и средств, сам населенный пункт Золотое не входит в зону отведения сил и средств. Поэтому наличие националистических группировок в Золотом не может лимитировать украинских военных и является надуманной причиной невыполнения мероприятий отвода, направленной на саботирование мирных инициатив по урегулированию конфликта.

- Боевики полка «Азов» и «Национального корпуса» являются всего лишь марионетками в большой игре военно-политического руководства Украины, в которой, к сожалению, нынешний президент Владимир Зеленский не занимает лидирующую позицию и повлиять на ситуацию самостоятельно не может, - сказал Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU