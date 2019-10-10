2019-10-10T14:40:16+03:00
Общество

Кто в Донецке может бесплатно ходить в кинотеатры

В Республике определили несколько категорий людей, которые могут позволить себе бесплатный поход в кинотеатр
Екатерина Сорока
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В Корпусе военнослужащий может получить «контрмарки» на всех членов своей семьи. Фото: dnr-live.ruВ Корпусе военнослужащий может получить «контрмарки» на всех членов своей семьи. Фото: dnr-live.ru
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В Республике появилась новая льгота для инвалидов (первой и второй групп), детей-сирот и военнослужащих Народной милиции ДНР. Теперь они могут ходить в кинотеатры Республики совершенно бесплатно. Но при этом есть ряд ограничений. Об этом 10 октября на пресс-конференции рассказали председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман и директор кинотеатра «Звездочка» Виталий Гейслеров.

Новая льгота на бесплатное посещение кинотеатров будет работать только в том случае, если сирота, инвалид или военнослужащий захотят пойти не на премьерный показ. Все новинки в кинотеатрах оплачиваются.

Также ребенку-сироте и инвалиду нужно будет показать документ, который подтверждает их социальный статус. А для военнослужащих будут выделять специальные «контрмарки», по которым можно сходить на сеанс в кинотеатр. Получить такую «контрмарку» можно только в корпусе.

— Будем делать все возможное, чтобы социально-незащищенные слои населения и семьи защитников Республики могли посмотреть современные фильмы, — отметил Виталий Гейслеров.

Добавим, что льгота с бесплатными сеансами действует пока не во всех кинотеатрах Республики. Идею поддержали только в Донецке («Звездочка», «Шевченко», «Кино-Культ», «Донецк-Сити» и «Золотое кольцо»), а также один кинотеатр в Торезе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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