2019-10-10T13:25:32+03:00
Общество

В Луганске пройдет открытое занятие по йоге на свежем воздухе

Занятие по йоге пройдет в парке имени Горького
Екатерина Сорока
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«Школа йоги» организовывает занятия на улицах в Луганске уже три года подряд. Фото: vk.com/yoga_v_luganske_shkola_yogi«Школа йоги» организовывает занятия на улицах в Луганске уже три года подряд. Фото: vk.com/yoga_v_luganske_shkola_yogi
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— Приход осени – это еще не повод прекращать заниматься спортом на свежем воздухе, — так считают спортсмены из Луганска. Пока на улице еще тепло и солнечно преподавател из местной школы йоги продолжают организовывать занятия на свежем воздухе для всех желающих.

— 13 октября прогноз обещает солнечную, теплую погоду (плюс 20 – 22 градусов по Цельсию). Воспользуемся такой благоприятной возможностью! Традиционно комплекс по йоге включает индивидуальные, парные упражнения и упражнения в группе. Место: Парк Горького. Время: 11.00. Если нет возможности подойти вовремя, смело присоединяйтесь позже! — приглашают спортсменки в социальных сетях.

Но просто прийти на занятие недостаточно. Нужно вооружиться по полной. Взять с собой каримат или любой другой небольшой коврик, нарядиться в удобную спортивную форму и запастись теплой верхней одеждой или термосом с горячим чаем, чтобы можно было согреться после занятия.

Если после занятия останутся силы, то можно будет присоединиться к пешей прогулке на природе. Тренеры подготовили специальный маршрут в дальнюю часть парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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