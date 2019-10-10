Есть первый сигнал: в месте разведения войск под Донецком взлетела в небо белая ракета

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-10T12:28:29+03:00

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В 12.00 в селе Петровское бойцы Народной милиции ДНР выпустили в небо сигнальную ракету белого цвета в знак готовности к возобновлению процесса отвода сил.

- Это жест добро воли, - сказал присутствующему на месте события корреспонденту "КП" представитель НМ ДНР.

Теперь ждут обратной реакции украинской стороны. Ее пока нет. Представители СЦКК будут ждать час. Если ВСУ ответят, то только после этого стороны выпустят в небо сигнальные ракеты зеленого цвета в ознаменование начала процесса.

На месте находятся сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ДНР в СЦКК.

Напомним, что 9 октября Украина отказалась выпускать ракету, сигнализирующую о завершении очередного этапа подготовки к разведению. Наблюдатели ОБСЕ поблагодарили ДНР за то, что все было сделано правильно, за желание продолжать отвод. На это отведено три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU