2019-10-10T11:45:35+03:00
Политика

Зеленский предупредил националистов, что без разведения сил в Донбасе не будет Нормандского формата

Президент Украины сегодня в Киеве проводит пресс-марафон
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Зеленский пытается выкрутиться из патовой ситуации, в которую его загнали националисты. Фото: facebook.com/president.gov.uaЗеленский пытается выкрутиться из патовой ситуации, в которую его загнали националисты. Фото: facebook.com/president.gov.ua
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- Смотрите, мы должны контролировать с вами границу? Должны - 100%, - рассказал журналистам президент Владимир Зеленский. - Миротворцы - одно из путей. О разведении я так вам скажу. Пока туда будут приезжать «разные люди» (имеются ввиду националисты из добробатов. – Авт.), которые не хотят разведения, и будут случайно постреливать - разведения не будет. Не будет разведения войск - не будет Нормандского формата.

Президент Украины пытается выкрутиться из патовой ситуации. Так считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

- Он не хочет обидеть ярых националистов, но при этом старается не сорвать встречу в Нормандском формате, - говорит политолог. - В итоге ситуация в незалежной будет и дальше раскачиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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