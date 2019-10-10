Зеленский предупредил националистов, что без разведения сил в Донбасе не будет Нормандского формата
- Смотрите, мы должны контролировать с вами границу? Должны - 100%, - рассказал журналистам президент Владимир Зеленский. - Миротворцы - одно из путей. О разведении я так вам скажу. Пока туда будут приезжать «разные люди» (имеются ввиду националисты из добробатов. – Авт.), которые не хотят разведения, и будут случайно постреливать - разведения не будет. Не будет разведения войск - не будет Нормандского формата.
Президент Украины пытается выкрутиться из патовой ситуации. Так считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.
- Он не хочет обидеть ярых националистов, но при этом старается не сорвать встречу в Нормандском формате, - говорит политолог. - В итоге ситуация в незалежной будет и дальше раскачиваться.
ИСТОЧНИК KP.RU