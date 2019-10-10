К месту разведения войск под Донецком выдвигаются наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР в СЦКК
Прошедшая ночь на участке разведения войск в районе села Петровское под Донецком прошла без обстрелов. Утром также наблюдается тишина. Об этом сегодня «КП» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Сейчас для участия в процессе разведения в Петровском выдвигаются сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ДНР в СЦКК, а также донецкие журналисты.
Ожидается, что в полдень состоится вторая попытка начала устранения нарушений на участке разведения в соответствии с утвержденным ранее Контактной группой планом.
Напомним, что 9 октября Украина отказалась выпускать ракету, сигнализирующую о завершении очередного этапа подготовки к разведению. Наблюдатели ОБСЕ поблагодарили ДНР за то, что все было сделано правильно, за желание продолжать отвод. На это отведено три дня.
ИСТОЧНИК KP.RU