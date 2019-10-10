К месту разведения войск под Донецком выдвигаются наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР в СЦКК

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-10T11:20:48+03:00

9 октября представители ДНР в СЦКК так и не увидели белую ракету со стороны Украины Фото: Ольга ЖУКОВА

10 октября в 12 часов состоится вторая попытка разведения войск Украины и ДНР в районе села Петровское

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Прошедшая ночь на участке разведения войск в районе села Петровское под Донецком прошла без обстрелов. Утром также наблюдается тишина. Об этом сегодня «КП» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Сейчас для участия в процессе разведения в Петровском выдвигаются сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ДНР в СЦКК, а также донецкие журналисты.

Ожидается, что в полдень состоится вторая попытка начала устранения нарушений на участке разведения в соответствии с утвержденным ранее Контактной группой планом.

Напомним, что 9 октября Украина отказалась выпускать ракету, сигнализирующую о завершении очередного этапа подготовки к разведению. Наблюдатели ОБСЕ поблагодарили ДНР за то, что все было сделано правильно, за желание продолжать отвод. На это отведено три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU