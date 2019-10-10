2019-10-10T08:46:04+03:00
Политика

«У нас громкие прилеты»: утром украинская армия обстреляла из минометов Донецк и Саханку на юге ДНР

Также огонь велся по Докучаевску и Горловке
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По Донецку стреляли из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо Донецку стреляли из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Утро 10 октября в Донецке выдалось шумное. Украинская армия обстреливает из минометов поселок Спартак и Вольво-центр. Они расположены рядом с разрушенным аэропортом на северо-западе столицы.

- Внуки собирались в школу, а тут прилеты. Очень громкие, - поделилась с «КП» жительница Киевского района Наталья Викторовна. – Перемирие у нас лишь на языке Зеленского.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что поселок Спартак ВФУ дважды обстреляли из минометов. В 07.11 было выпущено 13 мин калибром 120 мм. А в 07.49 – еще пять мин крупного калибра. Стреляли со стороны поселка Опытное. Также обстреляли Вольво-центр – из миномета и крупнокалиберных пулеметов.

По селу Саханка на юге ДНР утром выпущено 10 мин калибром 82 мм. Горловский поселок шахты имени Гагарина обстреляли из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А Докучаевск расстреливали из БМП-1 – произведено 11 выстрелов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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