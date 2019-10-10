Защитники ЛНР готовы к отводу сил у Золотого 10 октября

СЕГОДНЯ 08:03 2019-10-10T08:03:52+03:00

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- Народная милиция ЛНР готова к выполнению Минских договоренностей и, учитывая, что на отведение сил и средств планом-графиком предусмотрено трое суток, повторно 10 октября 2019 года в 12 часов 00 минут будет сигналом белой ракеты подтверждена готовность нашей стороны к возобновлению обязательств по разведению сил и средств на участке № 2 «Золотое», - заявил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко. - Надеемся, что официальный Киев прислушается к нашей инициативе и примет меры по устранению нарушений рамочного решения о разведении сил и средств и выполнит достигнутые договоренности.

Напомним, что 9 октября вооруженные формирования Украины сорвали возобновление процесса разведения сил и средств у Золотого. В среду резко обострилась ситуация на подконтрольной Украине территории Луганщины. Протестующие против выполнения Киевом своих обязательств по отводу войск националисты из группировки «Национальный корпус» (запрещенная в РФ организация) и ветераны украинских добровольческих батальонов, воевавшие против Донбасса, прорвались через блокпост украинской полиции в Кременной и направились в сторону Золотого. Националисты заявляют о готовности после разведения сил ввести подразделения добровольцев на оставленные ВСУ позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU