Погода на день в Луганске: 10 октября утром слабый туман, днем до +18 градусов
- 10 октября на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки от нуля до минус 3, днем 13-18 градусов выше нуля, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов выше нуля, днем – 15-17 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 4-6 градусов ночью и 14-16 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 3-5 градусов ночью до 13-15 градусов тепла днем.
Время восхода солнца в столице ЛНР 10 октября – 06.04, время захода – 18.15. Продолжительность светового дня составит 12 часов 11 минут.
По предварительному прогнозу, в дневные часы 11 октября при прохождении атмосферного фронта местами ожидаются кратковременные дожди, температурный фон существенно не изменится. 12 октября – без существенных осадков, температурный фон повысится на 2-3 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU