Погода на день в Луганске: 10 октября утром слабый туман, днем до +18 градусов

СЕГОДНЯ 07:27 2019-10-10T07:27:20+03:00

В Луганске днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Фото: vk.com/vk_lg

Также синоптики прогнозируют юго-западный ветер – до 14 метров в секунду

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- 10 октября на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки от нуля до минус 3, днем 13-18 градусов выше нуля, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов выше нуля, днем – 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 4-6 градусов ночью и 14-16 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 3-5 градусов ночью до 13-15 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 10 октября – 06.04, время захода – 18.15. Продолжительность светового дня составит 12 часов 11 минут.

По предварительному прогнозу, в дневные часы 11 октября при прохождении атмосферного фронта местами ожидаются кратковременные дожди, температурный фон существенно не изменится. 12 октября – без существенных осадков, температурный фон повысится на 2-3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU