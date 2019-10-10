Погода на день в Донецке: 10 октября будет солнечно, потеплеет до +17 градусов

СЕГОДНЯ 07:22 2019-10-10T07:22:26+03:00

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть несильный южный ветер – до 5 метров в секунду

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В четверг, 10 октября, в Донецке и Донецкой Народной Республике днем небо будет ясным, но уже ближе к вечеру его вновь затянут облака. Без осадков.

Утром температура воздуха составит от +6 до +10 градусов. Днем ожидается 15 — 17 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +13... +10.

В течение суток ветер будет дуть южный ветер. Скорость воздушных масс составит от 3 до 5 м/с.

Народный прогноз погоды: 10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Савватия в народе называли Пчеловодом, поскольку в этот день заканчивалась уборка ульев на зимовку. «Пчелиная матка уносит ключики от лета в далекие края». Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.

ИСТОЧНИК KP.RU