Погода на день в Донецке: 10 октября будет солнечно, потеплеет до +17 градусов
В четверг, 10 октября, в Донецке и Донецкой Народной Республике днем небо будет ясным, но уже ближе к вечеру его вновь затянут облака. Без осадков.
Утром температура воздуха составит от +6 до +10 градусов. Днем ожидается 15 — 17 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +13... +10.
В течение суток ветер будет дуть южный ветер. Скорость воздушных масс составит от 3 до 5 м/с.
Народный прогноз погоды: 10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Савватия в народе называли Пчеловодом, поскольку в этот день заканчивалась уборка ульев на зимовку. «Пчелиная матка уносит ключики от лета в далекие края». Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.
ИСТОЧНИК KP.RU